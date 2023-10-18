أخبار متوقعة ليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023

تقدم “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم الأخبار والأحداث المتوقعة اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023.

القاهرة.. تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، وبحضور علماء ووزراء ومفتين من مائة دولة وبمشاركة أممية واسعة.

القاهرة.. تنطلق فعاليات المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية على مدار يومين بالقاهرة بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

غزة.. يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل لمناقشة الأحداث الجارية حاليا في قطاع غزة.

جدة.. تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، بهدف بحث العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد سلامة المدنيين وأمنهم بالإضافة إلى تهديد استقرار المنطقة.

جدة.. تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تحت شعار "نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي"وذلك على مدى يومين في جدة بحضور وزراء البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة، وممثلي (30) منظمة إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي، وسيقام تزامنًا مع المؤتمر؛ الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للبيئة في العالم الإسلامي، بمشاركة الدول التسع الأعضاء بالمكتب التنفيذي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب المعرض المصاحب على هامش المؤتمر.

بكين.. يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج وذلك على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد - طريق واحد"، حيث سيتم مناقشة قضايا التطوير الإضافي للشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي والقضايا الإقليمية والدولية.

الإسكندرية.. تنظم مكتبة الإسكندرية، فعاليات المؤتمر الدولي "جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط (التأثير والتأثر)، بمشاركة باحثين من مصر والمغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وسوريا والسعودية.

أسوان.. تنطلق فعاليات مهرجان تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، بمناسبة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ أسوان أشرف عطية، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

