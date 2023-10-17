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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يهزم الشمس في الدوري

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق الشمس،مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة  43-27 وذلك في الجولة العاشرة من دوري المحترفين والتي أقيمت علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض 23-13.

ومن المقرر أن يغادر الفريق الأبيض غدا الأربعاء إلى محافظة الإسكندرية استعدادا لمباراة فريق الأوليمبي المقرر لها يوم الخميس المقبل وذلك في الجولة الحادية عشرة من البطولة والتي ستقام علي صالة النادي الأوليمبي.

ويقود يد الزمالك: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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يد الزمالك الشمس دوري اليد أيمن مصطفى
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