تكريم الفرقة القومية للفنون الشعبية بالأردن

كرم رضوان العتوم محافظ أربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، الوفد المصري والفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك لمشاركة الفرقة بقيادة المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة ورئيس الوفد في مهرجان الوفاء للوطن العربي بأربد بالأردن، والتي تقيمه مؤسسة حوران للثقافة والفنون برئاسة دكتور إبراهيم الشبول.

وقد شاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان الوفاء للوطن الدولي الثامن، المقام حاليا في الفترة من 13 حتى 20 أكتوبر الجاري، في محافظة أربد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها: "الشمعدان، ودبكة المجوز، وأغاني البنات، وفتوات قبلي، والحجالة، والحصان، وأم الخلول، والتنورة، والبمبوطية"، وغيرها من الرقصات التي تعبر عن العادات والهوية المصرية.

تأسست الفرقة القومية للفنون الشعبية في الستينات، بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية، حيث تتفرد مصر باختلاف الأشكال الفلكلورية من رقصات، ولهجات، وملابس، وعادات وتقاليد، وغيرها .

وقدمت عروضها خلال مشوارها في أكثر من 100 دولة، كما أسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وإنشاء أكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في مختلف أقاليم مصر.