موقف الزمالك في الدوري قبل خوض موقعة سموحة

يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو، فريق سموحة السكندري وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وسموحة بحضور جماهيري السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

ولعب فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وجمع الزمالك 5 نقاط من ثلاث مباريات، ويحل في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز .

ويأمل الزمالك في حصد الألقاب هذا الموسم بعدما عاني كثيرا في المواسم الماضي وخرج من البطولة تلو الأخري سواء محليا أو في أفريقيا .