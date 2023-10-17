وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون المشترك

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة الإيطالي وناقش معه أوجه التعاون القائمة بين البلدين فى مجال الزراعة والموضوعات المشتركة، على هامش حضوره منتدى الغذاء العالمي الذي يعقد حاليا بمنظمة الاغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الايطاليه روما.

وشرح "القصير"، لنظيره الإيطالي الحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين فى مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بها، وذلك اتصالا بلقاء الذي كان قد عقده بالقاهرة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الايطاليين فى وقت سابق.

وأوضح القصير، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل وزير الزراعة التقى أيضا على هامش منتدى الغذاء العالمي بالدكتور شو دينيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة "الفاو" ونقل له تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الحمهورية مشيدا بالتنظيم الرائع للمنتدى والقضايا الهامة التى ناقشها.

وأكد وزير الزراعة، أهمية التعاون الدولى ودور المنظمة لمواجهة ازمة الغذاء العالمية.

حضر اللقاء بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.