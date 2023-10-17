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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة.. صور

سقوط أمطار البحيرة
سقوط أمطار البحيرة
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شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة على معظم المدن والمراكز، خاصة المناطق الساحلية، وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، لم تتأثر الحركة التجارية بشكل كبير، وظلت حركة المرور منتظمة في جميع الشوارع والميادين.

وأعلنت  الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ، لمواجهة أي طارئ في ظل سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة. 

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات في جميع مدن ومراكز المحافظة وفي كافة القطاعات، ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة تنسيق جميع الجهات المعنية لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية بشكل فوري.

ووجهت نائبة محافظ البحيرة بمراجعة جميع الاستعدادات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، كما وجهت بمراجعة المباني المعرضة للسقوط والمعرضة للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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