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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: الإسعاف تجد صعوبات في نقل المصابين بغزة

غزة
غزة
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قال محمد فتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سيارات الإسعاف تجد صعوبات في نقل المصابين من تحت الأنقاض في غزة، موضحا أن إخلاء المستشفيات في قطاع غزة عملية مستحيلة نظرا لتكدسها بمئات المرضى.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن هناك تشويش اعلى الاتصالات اللاسلكية في سيارات الإسعاف مما يعوق عملها في غزة، متابعا أن جمعيات الهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين في قطاع غزة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استهدافا ممنهجا للمستشفيات في قطاع غزة. 

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