العاهل الأردني: استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أو مصر خط أحمر

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعلن أن استقبال اللاجئين خط أحمر.. لا لاجئين في الأردن أو مصر.

وأعلن ملك الأردن في وقت سابق، أنَّه يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة، وأن تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها الأبرياء في فلسطين، ويجب حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل.

وتابع أنَّ فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس، ولن نحيد عن الدفاع عن فلسطين حتى يستعيد شعبها حقوقه، وموقفنا سيظل ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، وسنظل ندافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وسنبذل كل ما بوسعنا للوقوف مع أشقائنا العرب.