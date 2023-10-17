احذر.. الوزن الزائدة بسبب أخطر الأمراض

وصف الدكتور مارك غادزيان جراح وأخصائي الأورام فى تصريحات صحفية له، أن دهون الجسم سبب فى العديد من الأمراض القاتلة ويمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون.

وتقصر السمنة في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات وفقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد.

ويشير “غادزيان” إلى ضرورة مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم وبالنسبة للرجال إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سم يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سم فهو مشكلة كبيرة وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كغم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد وإذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة.