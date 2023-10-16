«سياحة النواب» تبحث خطة عمل دور الانعقاد الرابع

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعًا لبحث خطة عمل دور الانعقاد الرابع.

وأوضحت النائبة نورا علي، أن السياحة في مصر في عام 2023 أخذت اتجاهًا متصاعدًا نتيجة لعوامل كثيرة، منحت مصر ميزة تفضيلية بسبب عوامل التفرد التي تتميز بها.

وأضافت: "نأمل أن يعود هذا التصاعد بقطاعي السياحة والنقل الجوي لمسارهما الطبيعي؛ كقطاعين واعدين يسهمان في الدخل القومي لمصر بنصيب كبير".

وأشارت إلى أن انضمام مصر إلى تجمع "البريكس" سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على جميع المجالات الاقتصادية، وعلى السياحة بصفة خاصة، حيث إن دول "البريكس" من الدول الكبرى المصدرة للسياحة.

وشهد الاجتماع العديد من النقاشات حول خطط الحكومة ورؤى اللجنة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بالوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا..

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع استكمال مناقشة خطة عملها فيما يخص قطاع الطيران المدني خلال الاجتماع القادم.