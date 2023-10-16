كل ما تريد معرفته عن سباح مصر الذهبي.. بعد التتويج بذهبية بطولة العالم ودعم فلسطين

استحوذ لاعب منتخب السباحة المصري عبدالرحمن سامح على مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات السوشيال ميديا بعد دعمه للشعب الفلسطيني عقب فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة التي اقيمت في اليونان.

وتوج عبد الرحمن سامح بالميدايلة الذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم المقامة في اليونان في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عبدالرحمن سامح ودعمه للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي في الايام الماضية.

وقام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صور البطل المصري عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة، من مواقع الاتحاد الرسمية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان وذلك بسبب دعم البطل المصري لفلسطين.

وقال عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة، وذلك عقب إنجازه التاريخي.

وأضاف عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة : لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية.

حذف صور عبدالرحمن سامح من منصة التتويج



وأضاف بطل السباحة المصري أنه تلقى تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل أنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي.

وأختتم عبدالرحمن سامح تصريحاته: أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي على أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن أخوتي يُقتلون في فلسطين الآن.

معلومات عن سباح مصر الذهبي عبدالرحمن سامح

1- ولد البطل المصري يوم 9 مارس 2000 وعانى في صغره من مشاكل صحية في التنفس فضلًا عن فرط الحركة ونصح الأطباء والدته بأن يمارس السباحة.



2- انضم لأول فريق سباحة وهو 10 سنوات، وفي عام 2014 حصل على أول ميدالية برونزية في منطقة الجيزة وتعاقد النادي الأهلي معه عندما كان في التاسعة عشر من عمره قادمًا من نادي التوفيقية.



3- كان قائد منتخب الشباب والناشئين وشارك في عدة بطولات منها بطولة العالم للألعاب المائية "أولمبياد الشباب" 2018 في بوينوس آيرس بالأرجنتين كما توج بذهبية بطولة إفريقيا في 2018.



4- عبدالرحمن سامح كان أصغر سباح في دورة ألعاب البحر المتوسط 2018 بسن 18 سنة وحقق الميدالية الفضية كما كان صاحب الرقم القياسي لسباق 50 متر فراشة بمصر في عام 2019.



5- تأهل لنهائي بطولة العالم السابقة في اليابان في ٥٠ م فراشة برقم مصري جديد ٢٢.٩٤ وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة قسم المحيط الأطلنطي لدوري الجامعات الأمريكي في ٥٠ ياردة حرة بزمن ١٨.٧٩ ثانية.



6- في يوليو 2023 احتل المركز الثامن في نهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت بمدينة فوكوكا اليابانية.



7 - في 2018 تقدم للحصول على منحة لاستكمال دراسته الجامعية خارج مصر في جامعة لويفيل الأمريكية بولاية كنتاكي وحصل عليها لدراسة المحاسبة