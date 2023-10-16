ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عدلى حسين يدعو المستثمرين الأوربيين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية

مجلس الاعمال المصرى
مجلس الاعمال المصرى الاوربى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المستشار عدلى حسين عضو مجلس الأعمال المصرى الأوربى أن عبء ما يحدث فى غزة يقع على عاتق الاتحاد الاوربى، لافتا إلى أنه لا يقبل أحد أن يكون هناك ضحايا من المدنيين.
وطالب عدلى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الاوربى برئاسة محمد أبو العينين، اليوم من سفراء الاتحاد الأوربى الحضور بالاجتماع ضرورة اتخاذ إجراء حاسم لإيقاف عملية إبادة المدنيين فى غزة.

وأعرب عن تطلعه أن تستضيف مصر مؤتمر محافظى المحافظات الافريقية ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يساهم فى التواصل المصرى الأفريقى مع كافة المسؤلين المعنين بالدول بالقارة الأفريقية.
وأشار إلى أن مصر هى بوابة أفريقيا وأوربا ، ويمكن لكل من الصين وروسيا والبرازيل الدخول للقارة الأفريقية من خلال السوق المصرى.
ودعا المستثمرين الأوربيين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى ، والاستفادة من  مجموع الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، إضافة الى المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والذى يعتبر الشريك الأساس للحكومة.

ads
مجلس الأعمال المصري الاوربي الاتحاد الأوربي غزة السوق المصري محافظى المحافظات الافريقية
ads