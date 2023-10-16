عدلى حسين يدعو المستثمرين الأوربيين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية

أكد المستشار عدلى حسين عضو مجلس الأعمال المصرى الأوربى أن عبء ما يحدث فى غزة يقع على عاتق الاتحاد الاوربى، لافتا إلى أنه لا يقبل أحد أن يكون هناك ضحايا من المدنيين.

وطالب عدلى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الاوربى برئاسة محمد أبو العينين، اليوم من سفراء الاتحاد الأوربى الحضور بالاجتماع ضرورة اتخاذ إجراء حاسم لإيقاف عملية إبادة المدنيين فى غزة.

وأعرب عن تطلعه أن تستضيف مصر مؤتمر محافظى المحافظات الافريقية ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يساهم فى التواصل المصرى الأفريقى مع كافة المسؤلين المعنين بالدول بالقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر هى بوابة أفريقيا وأوربا ، ويمكن لكل من الصين وروسيا والبرازيل الدخول للقارة الأفريقية من خلال السوق المصرى.

ودعا المستثمرين الأوربيين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى ، والاستفادة من مجموع الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، إضافة الى المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والذى يعتبر الشريك الأساس للحكومة.