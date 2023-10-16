رئيس مدينة بلطيم يتابع مبادرة تخفيض الأسعار

تابع اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، مبادرة رئيس مجلس الوزراء، معنا ضد الغلاء وخفض الأسعار في السلع الأساسية.

وجاء ذلك تحت إشراف التموين، ومجلس المدينة وجهاز حماية المستهلك والصحة، والغرفة التجارية والطب البيطري.

وناشد رئيس مدينة بلطيم، جميع المحال التجارية وسوبر ماركت الدخول في المبادرة لرفع العبء علي المواطنين.

وأشاد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

قال محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض "معا ضد الغلاء" والتي تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25 % وهي سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

ومن جانبه قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أنه تم التنبيه على باقي السلاسل التجارية، للانضمام إلى مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدن المحافظة وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لافتا أنه تم تشكيل لجان للرقابة والتفتيش على أسعار وجودة السلع لتحقيق أهداف المبادرة.

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