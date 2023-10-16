ضبط مخابز بلدية لتصرفها فى 155 شيكارة دقيق مدعم في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية أسفرت عنها:

بمركز شبراخيت ضبط 14 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزبن قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن ومخبز لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيدالتشغيل و 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى 10 شكائر دقيق بلدى مدعم و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

وبمركز بدر ضبط مخبز تصرف فى 87 شيكارة دقيق بلدى مدعم و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف .

وتمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 58 شيكارة دقيق بلدى و14 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و60 علبة توابل و 60علبة زبادى و20 كيس مكرونه منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.