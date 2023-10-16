تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على كوكتيل حشيش واستروكس بحدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم، حبس عاطل 15 يوما ً على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس قبل ترويجهما علي عملاءه بدائرة القسم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس–كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول -فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.