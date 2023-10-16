محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع الصحة والشباب والرياضة والحماية المدنية والتضامن الاجتماعي، بقُرى مركز شبين القناطر.

بدأ محافظ القليوبية جولته بمُتابعة مشروعات قطاع الصحة حيث تابع مشروع إنشاء المركز الطبي بقرية نوى، والمُقام على مساحة 2000 م٢ بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 87 %، وجاري استكمال التشطيبات الداخليه والخارجية للمركز، كما تابع مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية القشيش، والتي أنشأت بتكلفة 30 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، وجاري استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، كما جرى متابعة أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية العطارة، بنسبة تنفيذ 85%، وجاري إستكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، بالإضافة إلى متابعته لمشروع إنشاء مركز طبي بقرية طحانوب بتكلفة 43 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء المركز الطبي بكفر شبين بتكلفة 43 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، كما جرى متابعة مشروع إنشاء الوحدة الصحية بكفر الدير بتكلفة 34.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%.

وفي ذات القطاع تابعَّ "المحافظ" مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، حيث جرى الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثاني علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الأرضي لمبنى التمريض، وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 43٪.

وفي قطاع الحماية المدنية تابع "المحافظ" جولته بتفقد نقطة إطفاء قرية طحانوب بتكلفة 4.45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40%، مُشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة لنهو المشروع قبل توقيته المحدد.

وفي قطاع الشباب والرياضة تابعَّ محافظ القليوبية، مشروع إنشاء مركز شباب قرية طحانوب بتكلفة 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95%، وجاري الإنتهاء من أعمال الدهانات والتشطيبات الخارجية، كما جرى متابعة مشروع إنشاء مركز شباب كفر طحا بتكلفة 6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95%، وجاري الانتهاء من جميع الأعمال وإستلام المراكز قبل إنتهاء الشهر الحالي.

وفي قطاع التضامن الإجتماعي جرى متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بقرية طحانوب بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75% ، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء الوحدة الاجتماعية بالحصافة وكفر الدير بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، كما جرى متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بكفر شبين بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 75%.

وفي ختام الجولة شددَّ محافظ القليوبية على مهندسي جهاز التعمير بسرعة إنهاء الأعمال غير المُكتملة قبل المواعيد المحددة وتكثيف العمل، وعمل ورديات بالتناوب لسرعة الإنجاز ورفع مُعدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المُدرجة ضمن أعمال المبادرة.