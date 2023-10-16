بالفيديو.. الصرف الصحي بالإسكندرية: نشهد تغيرات مناخية وسقوط أمطار في توقيتات غير المعتادة

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة تلقت إخطار بوجود تغيرات مناخية وسقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية، أول أمس، حيث سقط أمس الأول أمطار متوسطة وخفيفة ومتقطعة".

وقال "نافع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "أمس كان هناك أمطار متوسطة ووصلت إلى غزيرة على معظم الأحياء في المحافظة وتم رفع درجة استعداد شركة الصرف الصحي لمواجهة الأمطار".

وتابع:" تم نشر سيارات شركة الصرف الصحي لشفط المياه بإجمالي 138 سيارة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وهناك متابعة دقيقة بصفة دورية من أجل التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع ، وذلك من أجل التعامل مع التغيرات المناخية التي تواجهها المحافظة".

وأردف، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: "هذه ثالث مرة يحدث فيها تغيرات مناخية بالإسكندرية، ونشهد تغيرات مناخية وسقوط أمطار في توقيت غير التوقيتات المعتادة، لكننا نتابع الأحوال الجوية بصفة مستمرة ونستعد بشكل كامل ".