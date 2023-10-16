فتح معبر رفح.. قطاع غزة يستقبل المساعدات ووقف إطلاق النار وخروج الأجانب

تستعد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمساعدات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ومن المنتظر أن يفتح معبر رفح في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن جنوب قطاع غزة سيشهد وقفا لإطلاق النار في نفس التوقيت للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

ويستمر وقف إطلاق النار 5 ساعات، سيسمح خلالها بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأفاد موقع ABC News الأمريكي، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات اليوم الاثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، لم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.