رباعي الأهلي الأجنبي يشارك في التدريبات استعدادا لمواجهة سيمبا

شارك رباعي الأهلي الأجنبي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والفرنسي أنتوني موديست والمغربي رضا سليم التونسي محمد الضاوي كريستو في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتس استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

واستأنف الأهلي التدريبات مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سيمبا المقرر لها 20 أكتوبر الجاري في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد الحصول على راحة لمدة 6 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي 3/1 الأحد الماضي في الدوري الممتاز .



وجاءت مشاركة الرباعي الأجنبي لعدم تواجدهم مع منتخبات بلادهم في مباريات الأجندة الدولية في أكتوبر الحالي.



ومن المنتظر أن تكتمل صفوف الأهلي خلال الساعات المقبلة انضمام على معلول وأليو ديانج عقب المشاركة مع منتخبي تونس ومالي.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا الأربعاء المقبل برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي .