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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غدا.. العاهل البحريني يبدأ زيارة لإيطاليا يبحث خلالها تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العاهل البحريني الملك
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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يبدأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة غدا الإثنين، زيارة إلى إيطاليا، يبحث خلالها مع كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة وزرائه جورجا ميلوني؛ تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد العسكري ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن لقاءات العاهل البحريني مع المسئولين في إيطاليا ستتناول أيضا العلاقات الثنائية الوطيدة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان العاهل البحريني قد بحث خلال زيارته للمملكة المتحدة مع كل من الملك تشارلز الثالث وكبار المسؤولين في الحكومة البريطانية تطورات الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد العسكري وأولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية إليهم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

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البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ايطاليا قطاع غزة
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