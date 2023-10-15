شباب كفر الشيخ تطلق سلسلة لقاءات توعوية

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءات توعوية بمركزى شباب الضبعة وأبو مصطفي، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية، بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل» بمشاركة أعضاء مراكز شباب الرياض، البرية ،فرج الكبري ،الرغامة ،المثلث ،بكر الناصرية ،الرصيف اليوم الأحد، برعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة كما ناقشت «المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التي تعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

تقام فعاليات اللقاءات التوعوية بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومتابعة باسم سعيد منسق النشاط التطوعي.