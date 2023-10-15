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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مفاجئة بأسوان لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بالأسواق

حملات مفاجئة بأسوان
حملات مفاجئة بأسوان لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بتنظيم حملات مفاجئة للمرور على الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية لمتابعة منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية  بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 % ، على أن يتم التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين .

وفى هذا السياق، مرّ صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة على المعرض الدائم المقام بالمدينة حيث تم الإطمئنان على الإلتزام بآلية تخفيض أسعار السلع الغذائية واللحوم ، وتم أيضاً المرور على السوق الأسبوعى ، والذى يتم تنظيمه فى يوم الأحد بشكل أسبوعى بقريه أبو سمبل للبيع بأسعار أقل من مثيلتها فى الأسواق المحلية لجميع السلع الأساسية والإستهلاكية .

واطمأن إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بالمرور على الأسواق ، وأطمأن من توافر السلع بأسعار مناسبة وعدم إستغلال المواطنين .

فيما قام كمال حلمى رئيس مدينة ومركز دراو بالمرور على المحال المتنوعة للوقوف على الإلتزام بتخفيض الأسعار .

وتفقد على ياسين رئيس مدينة كلابشة بالمرور على عدد من المحال التجارية ، والتأكيد على الإلتزام بالأسعار المخفضة .

وتابع رئيس مدينة الرديسية يحيى مصطفى  بتفقد الأسواق والمحال التجارية والتأكد من الأسعار ،  وقد تلاحظ إنخفاض بأسعار الخضر و الفاكهة ، وإستقرار أسعار السلع الأساسية .

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مديرية التموين جهاز حماية المستهلك رؤساء المراكز والمدن حملات مفاجئة ضبط الأسعار مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية أخبار محافظة أسوان
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