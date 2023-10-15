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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

90 % زيادة متوقعة في الاستثمار بـ"بيتكوين" بعد موافقة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية

بيتكوين
بيتكوين
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تشهد الأسواق العالمية حالة من التفاؤل بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية  SEC على صنادق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة بيتكوين Bitcoin ETF وخصوصا صنادق البيتكوين الفورية BTC Spot ET.

وكشفت وكالة بلومبرج عن وجود امكانية لزيادة موافقة صناديق الهيئة الأمريكية علي رفع سقف الاستثمار بنسبة 90%، حيث حدثت شركات مثل Ark Invest و21Shares  Bitcoin ETF  طلبات الإكتتاب في نشرة الإصدار الخاصة بها.

واعتبر محللون أن تلك الاجراءات تعكس التفاعل الإيجابي مع السلطات المنظمة وتعزز فرص الموافقة عليها، وسط توقعات المتابعون بقيام هيئة الأوراق المالية والبورصة بالعمل على إصدار قرارًا بشأن الموافقة على هذه الصنادق بحلول 10 يناير المقبل

وتشير التحديثات الأخيرة في نشرة الاكتتاب لقيام الهيئة بتضمين إضافة صفحات إضافية حول الكشف عن المخاطر واللغة الجديدة والسياق الإضافي.

ويري المحللون  أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد توافق على الصنادق في وقت مبكر إذا اقترب الموعد النهائي لدعوى Grayscale لتحويل GBTC إلى Spot Bitcoin ETF خلال هذا العام.

ويظهر أن هناك ضغوطًا من جهات مختلفة تسعى لضغط هيئة الأوراق المالية والبورصة من أجل الموافقة على هذه الصنادق.

كما يتوقع المحللون بوجود فرص أكبر للموافقة على ETF آخرة مثل Ether ETF، وهو يعد تطورًا إيجابيًا في اعتراف السلطات المالية بالعملات الرقمية كفئة استثمارية.

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