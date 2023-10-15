بلينكن: أتيت إلى القاهرة للتشاور حول التحديات الحالية والتحدث عن المسار المستقبلي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتزني بلينكن، أن هناك أشياء ملحة في المنطقة في الوقت الحالي، موضحا أنه أتى إلى القاهرة "للتشاور حول مواجهة التحديات الحالية وكذلك التحدث عن المسار المستقبلي".

وقال بلينكن، في كلمة خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم الأحد، إنه جاء إلى القاهرة للتحدث عن "العمل معا لحل الأزمة الحالية والتفكير معا في الطريق إلى الأمام لحماية المدنيين".

وأضاف: "العمل الذي نقوم به بناء ومثمر وهو مخالف لما تفعله حماس من تدمير وتنكيل، وما رأيناه الأيام السابقة يجعلنا نتحدث أكثر عن العمل معا والتعاون والتعاضد".

وتابع: "العمل معا هو المسار الصحيح وإلا فإن البديل هو الدمار، والتحدي هو العمل معا للعودة إلى الطريق الصحيح".