انخفاض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية 25%

انطلقت منذ أمس فعاليات مبادرة تخفيفض أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع اسواق ومنافذ البيع بمدينة الإسكندرية، وفقًا لقرار الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وشهدت الأسواق إقبالًا من قبل أهالي المحافظة علي السلع المخفضة حيث جاء التخفيض ما بين 20 إلى 25% في كافة المحال التجارية والسلاسل الكبيرة.

وبناء على توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليمات، إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية بإنطلاق فعاليات تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومن أهمها السكر والزيت والمكرونة والبيض والدواجن والفول والعدس والألبان ومنتجاتها من الجبن.

و شهدت الأسعار تراجعاً ملحوظاً منذ أمس مع بداية تطبيق قرار التخفيض، حيث تعاون كلاً من مديرية التموين والتجارة الداخلية، مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، وتم الاتفاق من خلال الغرفة التجارية مع فروع أكبر 6 سلاسل تجارية بالإسكندرية على ضخ السلع الغذائية فى أماكن خاصة بالمبادرة داخل هذه الفروع و معلن عليها أسعار المبادرة بعد التخفيض.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن انخفاض أسعار أهم السلع الغذائية والتي يتم استهلاكها بشكل يومي وهى الفول والعدس والألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز بنسبة تصل إلي 25٪، والتي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التخفيف عن كاهل المواطنين، والوقوف بجوار المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

و شهدت أسعار كلاً من البيض الأبيض للكرتونة واحدة 135 بدلاً من 150 جنيهاً، وكرتونة البيض البلدي 145 جنيهاً بدلا من 160 جنيهاً، حيث يتم تطبيق هذه الأسعار عن شراء كرتونة كاملة فقط، أما عن شراء عدد محدد من البيض أقل من كرتونة، يبلغ سعر البيضة الواحدة خمس جنيهات، وهو أعلى من سعرها داخل الكرتونة بخمسين قرش، وعن أسعار الزيت وصلت سعر الزجاجة في بعض المحال التجارية إلى 47 جنيهاً.

وبالنسبة إلى أسعار السكر حيث استقر السعر على 36 جنيهاً في بعض المحالات بديل عن 40 جنيهاً، وسط عدم تواجده في بعض المحالات الأخرى، وأسعار الأزر وصلت إلى 22 جنية للكيلو حسب نوع السكر، فكان جودة أعلى بسعر أعلى، أما عن سعر اللبن الجامسي حيث استقر السعر مثل قبل على 30 جنيهاً ووصل سعر اللبن المعلب إلى 36 بديلاً عن 38 جنيهاً، وأسعار الدواجن تراجعت بشكل محدود، حيث ترواحت سعر الفراغ البيضاء ما بين 80 إلى 85 كيلو بين عدد من التجار، بديلاً عن 90 جنيهاص لليكلو، وسعر الدجاج البلدي وصل إلى 120 كيلو.