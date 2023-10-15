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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: 643 ألف مستفيد من حملة 100 يوم صحة بنطاق المحافظة

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد  عن توقيع الكشف الطبي على 643 ألف و500مواطن على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.

وأضاف  مكين  أنه تم فحص 272 الف و983 مواطناً  من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"،  مشيرا إلى فحص 300 ألف  و585سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلاً عن 10467سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

و أشار إلى   أنه تم الكشف  28 ألف و359طفل ضمن مبادرة "السمعيات" ، علاوة على 31 ألفاً و770 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية أنَّ خدمات المبادرة تم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.
جدير بالذكر  إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر" وتم مدها ل 100يوم اخرى، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

 

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