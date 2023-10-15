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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا للجزائر

منتخب مصر
منتخب مصر
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واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين بالإمارات؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًا في السابعة مساء الإثنين باستاد هزاع بن زايد.

شارك في المران ٢٥ لاعبًا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.

حضر مران منتخب مصر، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن عامر حسين عضو المجلس ورئيس بعث المنتخب، والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

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