ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يؤكد لـبلينكن رفض المملكة دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي وبلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رفض المملكة العربية السعودية القاطع لدعوات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من غزة، معربًا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأى شكل.

وشدّد الوزير - خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن على مطالبة المملكة بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع؛ تماشيًا مع القانون الدولى، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعى سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكرى ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الوزير السعودى قوله إن الأولوية - الآن - هى العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولى الإنساني، وأن أى أعمال تتنافى مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني؛ ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة فى تلك المنطقة.

وأضاف أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسى عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولى أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. 

ads
السعودية التهجير القسرى للشعب الفلسطينى غزة وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية السعودي
ads