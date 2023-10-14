تغيير اسم دروان "كيتشنر" بطنطا إلى محمد مشالي

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تغيير اسم دوران كيتشنر بشارع سعيد بمدينة طنطا، إلى محمد مشالى، والشهير بـ«طبيب الغلابة».

وكان الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، اقترح تسميته بدوران " محمد مشالى" المعروف بطبيب الغلابة، وتقرر عرضه على المجلس التنفيذى المقبل لاقرار الاسم الجديد.

طبيب الغلابة ، الدكتور محمد مشالي ، نشأ في أسرة متوسطة مكافحة لأب يعمل مدرسا صمم أن يضع نجله على الطريق الصحيح ويدخله كلية الطب حتى تحقق الحلم بعد أن اختار أن يفني حياته في خدمة الإنسانية وجعل من مهنته وعيادته قبلة للفقراء، ليمثل لهم طوق النجاة من ضيق الحال، وارتفاع أسعار الكشف والعلاج على مدى قرابة نصف قرن.

ولد الدكتور محمد مشالي المعروف بـ« طبيب الغلابة » بمحافظة البحيرة عام 1944 ، وتخرج في كلية طب القصر العيني في 5 يونيو 1976 ، وتوفي الطبيب محمد مشالي نتيجة تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، عن عمر ناهز 76 عاما.