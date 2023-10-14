الجامعة العربية: حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية لتأييد إسرائيل

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لا أحد يشجع على استهداف المدنيين، مؤكداً أن هناك قائمة من جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت: «نحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة».

وتابع: «مصر تبذل مجهوداً في إيصال المساعدات إلى غزة، والوضع في غزة مأساوي جداً، وهناك حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل».