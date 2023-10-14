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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجامعة العربية: حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية لتأييد إسرائيل

السفير حسام زكي،
السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لا أحد يشجع على استهداف المدنيين، مؤكداً أن هناك قائمة من جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت: «نحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة».

وتابع: «مصر تبذل مجهوداً في إيصال المساعدات إلى غزة، والوضع في غزة مأساوي جداً، وهناك حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل».

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السفير حسام زكي جامعة الدول العربية قوات الاحتلال
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