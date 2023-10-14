ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين رغم اعتداءات العدو

رئيس المكتب السياسي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته منذ قليل التي أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يتباكى على المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ويحاول إفشال هذه الحركة العملاقة التي تنتمي إلى دين وأخلاق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "طالما أكدت حماس أنها لا تستهدف الكبار والمدنيين ولا الصغار رغم ما يقوم به هذا العدو، مؤكدا أن حماس هي بنت هذا الشعب، ومن شجرة هذه الأمة الأصيلة، وهي حركة تحرر وطني تنتمي لقيم فلسطين".

ads
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
ads