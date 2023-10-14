إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين رغم اعتداءات العدو

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته منذ قليل التي أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يتباكى على المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ويحاول إفشال هذه الحركة العملاقة التي تنتمي إلى دين وأخلاق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "طالما أكدت حماس أنها لا تستهدف الكبار والمدنيين ولا الصغار رغم ما يقوم به هذا العدو، مؤكدا أن حماس هي بنت هذا الشعب، ومن شجرة هذه الأمة الأصيلة، وهي حركة تحرر وطني تنتمي لقيم فلسطين".