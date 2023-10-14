تفحم 4 سيارات فى حريق مخزن أحذية بالمرج

كشفت التحريات فى واقعة حريق مخزن أحذية بالمرج أن النيران التهمت 4 سيارات محملة بالكراتين.

وأضافت التحريات ان النيران التهمت المخزن بالكامل دون وقوع ضحايا أو مصابين.



كان نشب حريق هائل داخل مخزن أحذية ليلة امس فى المرج وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



