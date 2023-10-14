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السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفحم 4 سيارات فى حريق مخزن أحذية بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت التحريات فى واقعة حريق مخزن أحذية بالمرج أن النيران التهمت 4 سيارات محملة بالكراتين.

وأضافت التحريات ان النيران التهمت المخزن بالكامل دون وقوع ضحايا أو مصابين.

 
كان نشب حريق هائل داخل مخزن أحذية ليلة امس فى المرج وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماده. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


 

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التحريات حريق مخزن بالمرج بالكراتين
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