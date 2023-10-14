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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف التصعيد فى غزة ويشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية

سامح شكري
سامح شكري
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رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره التركي هاكان فيدان، الذي يزور القاهرة لأول مرة بعد توليه منصبه، مشيرا إلى أهمية العلاقات المشتركة بين مصر تركيا، لافتا إلى أن المباحثات تطرقت لتطورات الأوضاع في غزة، وأهمية العمل على تجاوز الأوضاع الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي والإنساني .

أكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي استمرار مصر لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور ودعم جهود إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا وجود الاحتلال وعدم إقامة دولة فلسطينية يثير التوتر والصراع والانزلاق نحو العمليات العسكرية، لافتا إلى أنه جرى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق المصالح في شرق المتوسط والوضع في سوريا وليبيا والعراق.  

لفت إلى أن الزخم الحالي في الاتصالات واللقاءات بين الجانبين المصري والتركي، مشيرا لتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية تحقيق المصلحة المشتركة وتوثيق العلاقات بين القاهرة وأنقرة ومعالجة التحديات المشتركة .

 

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