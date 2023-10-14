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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كامل أبو علي يشكر السيسي ومدبولي ويشيد بحرص الدولة على دعم نادي المصري

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء لنادي المصري
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وجه كامل ابو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته الداعم الأول للرياضة المصرية، مشيدا بحرص الدولة على دعم نادي المصري.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على زيارته اليوم السبت، لمحافظة بورسعيد وتفقده لأعمال التطوير داخل استاد النادي المصري وتواصله المستمر مع قيادات المحافظة للاطمئنان على سير العمل.

وقال كامل أبو علي خلال تصريحات إعلامية، إن ستاد المصري يمثل أهمية كبيرة لأبناء المحافظة بشكلٍ عام وفريق الكرة بشكل خاص.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تفقد اليوم السبت، مشروع ستاد النادى المصرى، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و كامل أبوعلى رئيس النادى المصرى والحسينى أبوقمر نائب رئيس النادى المصرى ورجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصرى و المهندسين المشرفين على المشروع .

واستمع رئيس الوزراء لشرح الشركة المنفذة، وتأتى أبرز النقاط ( تحتوى المقصورة الرئيسية للاستاد على ٤ درجات علوية - مشروع الإستاد مساحته ٧٠ ألف متر تنقسم إلى ٥٠ ألف متر للملعب الرياضى و ٢٠ ألف للمشروع الإستثمارى - الدرجة الثانية تشمل ٣ درجات تضم فندق للاعبين يحتوى على ٢٤ غرفة فندقية على مستوى عال - الدرجة الثالثة تحتوى على ٢ درجة علوية - مشروع الإستاد يضم ١٤ بوابة دخول و٣٤ بوابة خروج).

وحرص رئيس الوزراء على الإستفسار حول السعة الخاصة بالاستاد وأجابت الشركة المنفذة أن سعة الإستاد من ١٨ ألف متفرج إلى ٢٠ ألف، وأشاد بمعدلات تنفيذ المشروع والتى رأها تسبق الجدول الزمنى .

وأوضحت الشركة المنفذة أن أعمال المسطح الأخضر للملعب ستبدأ على أوائل يناير المقبل وتجرى حالياً أعمال تأسيس شبكات الصرف والرى بجانب أن المشروع ككل ستظهر ملامحه خلال الشهور القادمة .

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