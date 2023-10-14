مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إشارة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين أعلى كوبري دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارتين نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة لتحقيقات.