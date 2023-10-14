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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحزب الجمهوري الأمريكي يرشح جوردان لرئاسة مجلس النواب

النائب جيم جوردان
النائب جيم جوردان
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رشح الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب، النائب جيم جوردان، عن ولاية أوهايو، لتولي رئاسة مجلس النواب الأمريكي، بعد تراجع ستيف سكاليز، عن ترشحه للمنصب.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن اختيار جوردان جاء بعد جلسة مغلقة استمرت ساعات استمع فيها مشرعو الحزب الجمهوري، بعد أسبوع إلى عروض من جوردان والنائب أوستن سكوت عن ولاية جورجيا الذي أطلق محاولة في اللحظة الأخيرة للترشح من أجل رئاسة المجلس.
أوضحت القناة أن جوردان قد يواجه نفس التحدي الذي دفع سكاليز للتراجع وهو الحصول على الأصوات اللازمة للحصول على المنصب، والذي يتطلب موافقة 217 عضوا. 
يشار إلى أن إعلان سكاليز، الممثل عن أريزونا، انسحابه جاء بعد مرور يوم فقط على حصوله على ترشيح جمهوريي المجلس لاستبدال رئيسه السابق، كيفن مكارثي، النائب عن كاليفورنيا.

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مجلس النواب الأمريكي ولاية أوهايو جورجيا الحزب الجمهوري الأمريكي
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