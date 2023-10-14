الحزب الجمهوري الأمريكي يرشح جوردان لرئاسة مجلس النواب

السبت 14/أكتوبر/2023 - 08:48 ص

رشح الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب، النائب جيم جوردان، عن ولاية أوهايو، لتولي رئاسة مجلس النواب الأمريكي، بعد تراجع ستيف سكاليز، عن ترشحه للمنصب.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن اختيار جوردان جاء بعد جلسة مغلقة استمرت ساعات استمع فيها مشرعو الحزب الجمهوري، بعد أسبوع إلى عروض من جوردان والنائب أوستن سكوت عن ولاية جورجيا الذي أطلق محاولة في اللحظة الأخيرة للترشح من أجل رئاسة المجلس.

أوضحت القناة أن جوردان قد يواجه نفس التحدي الذي دفع سكاليز للتراجع وهو الحصول على الأصوات اللازمة للحصول على المنصب، والذي يتطلب موافقة 217 عضوا.

يشار إلى أن إعلان سكاليز، الممثل عن أريزونا، انسحابه جاء بعد مرور يوم فقط على حصوله على ترشيح جمهوريي المجلس لاستبدال رئيسه السابق، كيفن مكارثي، النائب عن كاليفورنيا.