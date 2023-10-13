مساعد الزويهري رئيساً للاتحاد الدولي للرياضات الذهنية

انتخب السعودي مساعد بن هليل الزويهري، الرئيس التاريخي لأهلي جدة السعودي والذي حقق معه الفريق الثلاثية التاريخية في موسم 2016، رئيساً للاتحاد الدولي للرياضات الذهنية، ليصبح أول سعودي في التاريخ يحصل على منصب رئيس لأحد الاتحادات الرياضية في العالم.

وشهد المجلس الجديد تزكية الشيخ مساعد الزويهري من المملكة العربية السعودية رئيسًا وجون سون هو من هونغ كونغ نائبًا للرئيس. بالإضافة إلى تعيين مارك ديباو من بلجيكا كأمين صندوق، وونلونغ لي من الصين أمينًا عامًا.

وشمل التشكيل الجديد للمجلس أيضًا نواب الرئيس جوو ليبينج وتشانغ هاو من الصين، ودارسي ليما من البرازيل، وفلاد مارينيسكو من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأعضاء جان كامراس من السويد، ومحمد المدياخي من قطر، وريتشارد برزوزنياك من فرنسا، وتوم أوراسو من اليابان.

على صعيد الإدارة التنفيذية أُسندت مهمة رئاسة اللجنة التنفيذية لديفيد شياو، بينما تم تعيين جيفري بورغ رئيسًا تنفيذيًا وناقش الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية في اجتماع مجلس إدارة المنتخب، ما سيقوم به خلال فترة ولايته التي تمتد لأربعة أعوام قادمة.

وفي خطوة تهدف إلى تقديم دعم أكبر على الساحة القارية، شهد الاجتماع مناقشات بشكل تأسيس اتحادات قارية تعمل على تاسيس اتحادات وطنية في الدول التي ليس بها اتحادات ورفع مستوى الرياضات الذهنية وتطوير برامج تعليمية للمدارس والجامعات ، حيث أكد الاتحاد عزمه التواصل مع الهيئات الرياضية والوزارات المعنية لتحقيق هذا الهدف وقامت الإدارة التنفيذية بإرسال هذه القرارات إلى جميع الاتحادات الدولية ووزارات الرياضة واللجان الأولمبية الوطنية في جميع دول العالم.

تأتي تلك الخطوات في سياق التطلعات المتجددة للاتحاد الدولي لتعزيز دور الألعاب الذهنية وتحقيق وجود أقوى وأعمق في الساحة الدولية وتقرر عقد اجتماعات مجلس الإدارة القادم يوم 14 نوفمبر القادم في مدينة لوزان السويسرية.