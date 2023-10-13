رئيس قطاع استصلاح الأراضي يجري جولة ميدانية بالسويس 

أجرى الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة زيارة ميدانية، اليوم الجمعة، إلى زمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس وقرية يوسف السباعي.

قال الدكتور محمد عبدالعال، إن هناك اهتمام من قبل الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم للمزراعين وتسهيلا عليهم، موضحا أن الهدف من الزيارة المرور على زمام قرى مراقبة السويس لبحث مشاكل الترع والمصارف ومشكلة بركة المياه التي تغمر حوالي 150 فدان بيوسف السباعي وكذلك بحث إنهاء إجراءات الري الحديث " المطور" وحل مشكلة المصارف خاصة المجاور لطريق السويس الإسماعيلية حفاظا علي الطريق والزراعة وإيجاد حلول لتلك المشاكل.

وأضاف عبدالعال أنه تم إستعراض النماذج الجيدة لتحويل الري بالغمر إلي الري الحديث ومميزات الري الحديث ودوره فى زيادة الإنتاج والتحكم في التسميد، موضحا إنه تم عقد لقاء مع المزارعين للاجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول منظومة تحديث الري.

رافق عبد العال فى الزيارة، الدكتورة حنان عبد اللطيف والمهندس على الديب المراقب العام والمهندس السيد الحريرى نائب المراقب.