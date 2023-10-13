تعرف على الورش التخصصية للملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو

أعلنت إدارة الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو في مصر، برامج الورش التخصصية، حيث يدير الدكتور محمد شيحة، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ورشتين لاثنين من كبار متخصصي الميكروتياترو في إسبانيا، الأولى بعنوان: "الميكروتياترو أقراص زماننا" ويحاضرها المخرج ايسيدرو تيمون باتي، أما الورشة الثانية بعنوان "المسرح الشعبي الهجين والمسرح التقليدي"، ويحاضرها رودريجو زود ريجيث.

وتنطلق الدورة الرابعة للمتلقى الدولى للميكروتياترو في مصر، مساء الأحد المقبل، الموافق ١٥ أكتوبر الجاري، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سمير متولى رئيس الملتقى، والدكتورة نبيلة حسن مؤسس الملتقى في مصر، والدكتورة ماجدلينا كروز الملحق الثقافي في المعهد الثقافي الإسباني ثرفانتس بالقاهرة.

يشارك في هذه الدورة ٢٣ عرضا مسرحيا تتنوع بين فرق المسرح الجامعي، والفرق المستقلة، وفرق أكاديمية الفنون، بإجمالي ٢٣ عرضا مسرحيا لنصوص مصرية مؤلفة خصيصا لهذا النوع المسرحي المكثف.

ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عروض اليوم الأول ١٦ أكتوبر الجاري، والخاصة بعروض الإسكندرية، على أن تستضيف أكاديمية الفنون بالقاهرة باقي العروض حتى الختام في ٢٠ أكتوبر الجاري.

