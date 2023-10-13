الحكومة الموريتانية تصادق على قانون للطوارئ والكوارث الطبيعية

صادقت الحكومة الموريتانية - في ختام اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى القصر الرئاسى فى نواكشوط- على قانون للطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وأكد بيان للحكومة صدر الخميس فى نواكشوط، أن القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وأوضح البيان أن القانون يهدف إلى تحديد المسؤوليات بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الفنيين والماليين، وتحديد هيئات التنسيق والأدوات والوسائل اللازمة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك وضع إجراءات وآليات تفعيل المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، مع تحديد شروط وكيفيات وإجراءات إعلان حالة الكارثة.