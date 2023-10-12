الرئيس السيسي يشهد قسم يمين الولاء لخريجى الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل تخرج الكليات العسكرية أداء خريجى الكليات العسكرية من دفعة 2023 يمين الولاء .

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.