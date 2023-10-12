أسامة فيصل يقود هجوم الفراعنة الشباب أمام الأردن

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي، لمواجهة الأردن في المباراة الودية، التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس.

جاء تشكيل الفراعنة لودية الأردن كالتالي: "حراسة حراسة المرمى: حمزة علاء،

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر،

الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".



كان المنتخب الأولمبي قد خاض معسكر مغلق من يوم الاثنين الماضي بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان.