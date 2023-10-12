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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأوكرانية: 1000 أوكراني يرغب في مغادرة إسرائيل

وزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أولية نيكولينكو إن الدبلوماسيين الأوكرانيين يستعدون لأول رحلة إجلاء للمواطنين الأوكرانيين من إسرائيل إلى رومانيا بعد غد السبت.

وقال نيكولينكو عبر تدوينة على فيسبوك -وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الخميس- "طلب أكثر من ألف مواطن أوكراني المساعدة في مغادرة إسرائيل بسبب إلغاء الرحلات الجوية، ويستعد الدبلوماسيون لرحلة الإخلاء الأولى إلى رومانيا يوم السبت 14 أكتوبر، ونعمل على تنظيم رحلات إجلاء إضافية".

وذكرت وزارة الخارجية أنه سيتم إرسال التفاصيل إلى المواطنين الذين يقدمون بياناتهم إلى السفارة الأوكرانية في تل أبيب.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب نحو 200 أوكراني عن رغبتهم في الإخلاء من قطاع غزة، لكن بسبب انعدام الأمن، فإن المغادرة غير ممكنة حتى الآن.

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الخارجية الاوكرانية إسرائيل رومانيا
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