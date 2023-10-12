الخارجية الأوكرانية: 1000 أوكراني يرغب في مغادرة إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أولية نيكولينكو إن الدبلوماسيين الأوكرانيين يستعدون لأول رحلة إجلاء للمواطنين الأوكرانيين من إسرائيل إلى رومانيا بعد غد السبت.

وقال نيكولينكو عبر تدوينة على فيسبوك -وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الخميس- "طلب أكثر من ألف مواطن أوكراني المساعدة في مغادرة إسرائيل بسبب إلغاء الرحلات الجوية، ويستعد الدبلوماسيون لرحلة الإخلاء الأولى إلى رومانيا يوم السبت 14 أكتوبر، ونعمل على تنظيم رحلات إجلاء إضافية".

وذكرت وزارة الخارجية أنه سيتم إرسال التفاصيل إلى المواطنين الذين يقدمون بياناتهم إلى السفارة الأوكرانية في تل أبيب.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب نحو 200 أوكراني عن رغبتهم في الإخلاء من قطاع غزة، لكن بسبب انعدام الأمن، فإن المغادرة غير ممكنة حتى الآن.