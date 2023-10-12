قبل انطلاق مهرجان الهجن والتراث.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار شرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية بمنطقة مضمار الهجن بشرم الشيخ، والتي يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ، إلي أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ، إلي أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ الوحدة البيطرية للهجن وحرص علي الاطمئنان علي جاهزيتها لمهرجان الهجن.



يشار إلى أنه سيتم اطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة جميع المحافظة بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ،و اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي التنفيذ.

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