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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأونروا: 340 ألف نازح من غزة بينهم 220 ألفًا يحتمون بمدارس الوكالة

النازحين في غزة
النازحين في غزة
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى 340 ألفا بينهم نحو 220 ألفا يحتمون بمدارس الوكالة، وفقا لما نقلته فضائية العربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأكدت مساء الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.

وأضافت الوكالة في بيان، أن "88 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة تحولت إلى ملاجئ لأكثر من 220 ألف شخص"، مبينة، أن "الأعداد تتزايد من استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية".

وكانت "أونروا" قد أعلنت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14.

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