بعد دعم «النني» لـ«غزة»| مشاهير عبروا عن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.. أبرزهم «تامر حسني ومارك ومادونا»

عقب اندلاع عمليات طوفان الأقصى من قِبل المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ وردًا على العديد من الانتهاكات التي لحقت بالشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، حيث تباينت مواقف وردود أفعال المشاهير تجاه القضية الفلسطينية، وانقسموا بين مؤيدين ومعارضين، وعبروا عن ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم ومواقفهم تجاه الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، حيث أعرب بعضهم عن دعمهم للفلسطينيين، بينما دعم آخرون إسرائيل.

ونرصد عبر «البوابة نيوز» بعض مواقف وآراء المشاهير تجاه القضية الفلسطينية، بعدما صرح اللاعب المصري محمد النني عن دعمه للفلسطينيين، وذلك خلال السطور التالية..

«النني» يدعم أهالي غزة

أعلن اللاعب الدولي المصري محمد النني عن دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتدوينات القصيرة، في ظل الحرب المشتعلة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء وما لحقه من دمار للمنشآت والمباني وذلك بسبب الهجوم الغاشم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ووضع «النني» صورة البروفايل الخاص به للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة إلى دعمه الكامل للبلد العربي الشقيق فلسطين.

مشجعو أرسنال اليهود تنتقد «النني»

انتقد مشجعو أرسنال اليهود نجم منتخب مصر «النني»، وذلك بنشرهم بيان رسمي بعد قيامه بالتصريح عن دعمه لفلسطين بتغيير صورة ملفه الشخصي بصورة المسجد الأقصى يرفرف فوقه علم فلسطين.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره المجتمع اليهودي المشجع لأرسنال في إنجلترا، كالتالي: «إن الدين والعرق والثقافة والتراث هي مكونات أساسية لهوية الفرد ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من ذلك في الشرق الأوسط، محمد النني هو اللاعب المفضل لدىّ مشجعي أرسنال، وهو أسطورة مصرية ومسلم ذو فخر بدعمه للقضية».

«زيزو» يدعم القضية الفلسطينية

وجه اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لهجوم غاشم قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.

«محرز» يدعم فلسطين ضد الاحتلال

كشف رياض محرز الجزائري، لاعب فريق أهلي جدة، عن دعمه لفلسطين الشقيقة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر «محرز» عن ذلك من خلال نشره صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام لمصلى «قبة الصخرة» في فلسطين"، مكتوب عليها «ألا إن نصر الله قريب».

لك الله يا غزة.. «الشناوي» يدعم القضية الفلسطينية



حرص محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، ومنتخب مصر، على التعبير عن دعمه وتأييده للشعب الفلسطيني بعدما قام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال العنف ضد قطاع غزة.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"لك الله يا غزة اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها.. اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابنا وأطفالها اللهم إنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يارب.. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر.. إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".

مدرب «برايتون» الإيطالي يدعم فلسطين

أعلن المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، عن دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك في خضم الهجوم الذي يتعرض له قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية بعد شن هجومًا على إسرائيل فيما عُرف إعلاميًا بـ «عملية طوفان الأقصى».

وأكد مدرب «برايتون»، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» دعمه للقضية الفلسطينية، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ليفربول.

وعلق المدرب خلال الرسالة التي نشرها عبر «إنستجرام»: «ادعم القضية الفلسطينية وأتمنى أن تعود الأمور كما كانت، وآمل يعم السلام في السودان والعالم العربي والإسلامي».

تامر حسني يعبر عن دعمه لـ فلسطين

عبر الفنان تامر حسني على دعمه لأبناء شعب فلسطين الشقيق، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له غزة مؤخرًا ونتج عنه أعداد هائلة من الضحايا، بعد عملية «طوفان الأقصى» التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.

ونشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لعلم فلسطين، وعلق عليها قائلًا: «اللهم انصر فلسطين.. الدعاء ليهم يا جماعة.. هم في أشد الحاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك».

نجوم الفن يدعمون فلسطين

كان الفنان تامر حسني ليس أول الداعمين، بل حرص عدد كبير من النجوم في الفترة الماضية، على دعم أهالي فلسطين، ومنهم محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، نبيل الحلفاوي، ياسمين صبري، راغب علامة، لطيفة، سولاف فواخرجي، صلاح عبدالله، وغيرهم من الفنانين الذين يدعمون القضية الفلسطينية.

مايا خليفة تدعم القضية الفلسطينية

أثار موقف مايا خليفة الممثلة الإباحية السابقة، جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدين للفلسطينيين، حيث كتبت الممثلة ذي الأصول اللبنانية، السبت الماضي، رسالة على موقع إكس، ما أدى لفصلها من دورها كمستشارة في شركة Red Light Holland، التي تنتج وتوزع الفطر السحري، كما صرحت مجلة "بلاي بوي"Playboy أنها قطعت علاقاتها معها.

وكتبت «خليفة» في منشور على «إكس» تويتر سابقا، قالت فيه «هل يمكن لأحد أن يطلب من المقاتلين من أجل الحرية في فلسطين أن يقلبوا هواتفهم ويصوروا بشكل أفقي؟» في إشارة إلى معاناة الفلسطينيين.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8، 2023

جيجي حديد تدعم الفلسطينيين

وأبدت عارضة الأزياء الأميركية، جيجي حديد، هي الأخرى دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت عن رأيها من خلال حديثها عن الحرب بين إسرائيل وغزة، عبر تدوينة على إنستجرام نتيجة هجوم المقاومة الفلسطينية، السبت، وصفت حديد التي ينحدر والدها من أصول فلسطينية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه «مأساة غير مبررة وأن ترويع الأبرياء غير مبرر».

- نجوم أيدوا إسرائيل

كان لبعض النجوم مواقف مؤيدة لإسرائيل بعد هجوم المقاومة الفلسطينية، السبت، بعمليات «طوفان الأقصى»، ومن ضمن هؤلاء: الممثلة غال غادوت، بطلة فيلم "المرأة المعجزة".

أبدت «غادوت» دعمها عن طريق تدوينة على حسابها في إنستجرام، كتبت فيها "إسرائيل تتعرض للهجوم ونحن بحاجة لدعمكم".

المغنية مادونا

كانت المغنية الشهيرة مادونا، أيضا، من ضمن الداعمين لإسرائيل، حيث نشرت مقطع فيديو، أرفقته بتعليق جاء فيه "ما يحدث في إسرائيل مدمر.. إن رؤية كل هذه العائلات، وخاصة الأطفال، وهم يُساقون ويُقتلون في الشوارع، أمر مفجع.. تخيل لو كان هذا يحدث لك؟؟

وتابعت "لا يمكن أبدا حل الصراعات بالعنف.. ولسوء الحظ فإن الإنسانية لا تفهم هذه الحقيقة العالمية. لم يتم فهم ذلك قط.. نحن نعيش في عالم مزقته الكراهية".

مارك زوكربيرج

عبر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن موقفه تجاه ما يحدث من صراع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر تطبيق الفيس بوك، ما أدى لحالة جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره لتغريد، قائلا: «إن الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس هي شر محض».

وأضاف «مارك»، قائلًا: أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للقيام بأعمال إرهابية ضد الأبرياء وذلك بسبب المعاناة واسعة النطاق التي نتجت عن ذلك الهجمات الإرهابية المدمرة.

الممثلة الكوميدية إيمي شومر

وساندت الممثلة الكوميدية إيمي شومر، هي الأخرى، الكيان دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تعرضت مناطق منها لهجوم من عناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية.

ونشرت «شومر» تدوينة على إنستجرام جاء فيها: "لقد قُتل أكثر من 200 إسرائيلي هذا الصباح.. هذا أمر مروع.. جرائم القتل هذه يتم الاحتفال بها في إيران".

ومازال قصف دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة يتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ما أدى لإعلان المقاومة الفلسطينية بدورهما إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء عن اشتباهه "بتسلل جوي" من لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في اليوم الخامس للعملية غير المسبوقة إلى 1200 في إسرائيل.

على الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1055.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت، السبت الماضي، عملية عسكرية، توغل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر والبر عبر قطع أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، تخلله إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.