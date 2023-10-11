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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اللجنة السعودية الروسية المشتركة تعقد اجتماعها الثامن في موسكو وتناقش تعزيز التعاون بين البلدين

اللجنة السعودية الروسية
اللجنة السعودية الروسية المشتركة
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بحثت اللجنة السعودية الروسية المشتركة، بالدورة الثامنة من اجتماعاتها، التي عقدت اليوم، في العاصمة الروسية؛ موسكو، برئاسة كلٍ الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة السعودي، ونائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، سبل تنمية وتعزيز التعاون، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، في عددٍ من المجالات الحيوية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة ناقشت ايضا الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، والتعاون بمجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها.

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السعودية موسكو الأمير عبد العزيز بن سلمان
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