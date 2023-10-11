اللجنة السعودية الروسية المشتركة تعقد اجتماعها الثامن في موسكو وتناقش تعزيز التعاون بين البلدين

بحثت اللجنة السعودية الروسية المشتركة، بالدورة الثامنة من اجتماعاتها، التي عقدت اليوم، في العاصمة الروسية؛ موسكو، برئاسة كلٍ الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة السعودي، ونائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، سبل تنمية وتعزيز التعاون، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، في عددٍ من المجالات الحيوية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة ناقشت ايضا الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، والتعاون بمجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها.