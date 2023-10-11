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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جمال علام يشهد تدريب المنتخب الأوليمبي ويلتقي ميكالي قبل ودية الأردن

جمال علام
جمال علام
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شهد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة  التدريب الختامي للمنتخب اليوم استعدادا للقاء نظيره الأردني وديا  غدا باستاد المقاولون العرب ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان رفقته الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب.

وبعد انتهاء التدريب اطمأن جمال علام  البرازيلى ميكالى المدير الفني على آخر الترتيبات ومطالبة فى الفترة القادمة خاصة وأن مجلس الإدارة والجماهير وكل المصريين ارتبطوا بهذا الجيل الأوليمبي المتميز بعد ظهوره المبهر فى بطولة أفريقيا السابقة بالمغرب وحصوله على الميدالية الفضية متمنيا أن يحقق هذا الجيل حلم المصريين يحصد ميدالية أولمبية  .  

وتقام ودية  المنتخب الأوليمبي مع الأردن  الساعة التاسعة مساء الخميس  باستاد المقاولون العرب ، وفى اليوم التالى  تطير بعثة المنتخب الأوليمبي  ظهر الجمعة  إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد .

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جمال علام المنتخب الأوليمبي المصري ودية الاردن
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