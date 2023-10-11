فقرة للشاعر الفلسطيني فايق أبوعوكل بمسرح نقابة الصحفيين

بدات منذ قليل فقرة شعرية للشاعر الفلسطيني فايق أبوعوكل، بمسرح نقابة الصحفيين ضمن برنامج اليوم التضامني مع طوفان الاقصى الذي نظمته نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي،

بدأ الشاعر الفلسطيني الفقرة الشعرية بقصيدة كان وحده للبطل المصري محمد صلاح الذي قام بقتل ثلاث جنود اسرائيلين خلال الشهور الماضية على الحدود المصرية الاسرائيلية.

يذكر أن نقابة الصحفيين تقيم اليوم (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل، تضامنًا معه ضد جرائم آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان، ممن يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب.

يبدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية: