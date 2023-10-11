النني يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

أعلن الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ارسنال الإنجليزى، تضامنه مع الشعب الفلسطينى، ودعمه فى الحرب التى يتعرض لها الآن من الأحتلال الإسرائيلى في قطاع غزة.

وقام النني بوضع صورة البروفايل الخاص به على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "توتير"، للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة الى دعمه الكامل للبلد العربي الشقيق، فى الحرب الدائرة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

ويتعرض قطاع غزه بدولة فلسطين الشقيقه لحرب عنيفه من قبل الاحتلال الأسرائيلى، تسبب فى دمار شامل فى الأبنيه والأرواح.

